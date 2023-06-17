Окупанти випустили 314 снарядів по Херсонщині: загинули 2 людини, 25 дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 16 червня 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, 25 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 75 обстрілів, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

За словами очільника області, через російську агресію 2 людини загинули, 25 - дістали поранення.

Зауважимо, російські окупаційні війська ввечері 16 червня щільно обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 23 людини. Серед поранених троє дітей – 15-річний хлопець, 16-річна дівчина та ще одна дівчинка, якій 17 червня має виповнитися 11 років.

За декілька годин до цього обстрілу окупанти атакували житлові масиви Херсона. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

За попередню добу, 15 червня окупанти 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення. Через ворожу атаку у Зеленівці загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення.