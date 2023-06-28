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Окупанти випустили 316 снарядів по Херсонщині: 3 людини дістали поранення

Окупанти випустили 316 снарядів по Херсонщині: 3 людини дістали поранення
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 26 червня 72 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 316 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та  безпілотників.

По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

За словами очільника області, через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Напередодні  окупанти випустили 264 снаряди по Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів 2 людини дістали поранення.

Автор:
Світлана Манько