Окупанти випустили 358 снарядів по Херсонщині: шестеро людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 15 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Як повідомив очільник області, через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, що раніше у неділю внаслідок російського обстрілу в селі Широка Балка Станіславської громади загинуло подружжя разом з двома дітьми. П'ятим загиблим виявився 67-річний чоловік. Крім того, ще двоє людей загинули через обстріл в Станіславі.

Ще 13 осіб у різних населених пунктах, прилеглих до Дніпра, були поранені (по три - у Херсоні та Бериславі, по два - у Станіславі та селищі Комишани, по одному - у селах Велетенське, Золота Балка та Новокаїри).