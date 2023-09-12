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Окупанти випустили 386 снарядів по Херсонщині: 6 поранених
Російські окупаційні війська протягом доби 11 вересня 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.
За словами очільника області, через російську агресію 6 людей дістали поранення.
Так, через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка.