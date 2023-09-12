Окупанти випустили 386 снарядів по Херсонщині: 6 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 11 вересня 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, будівлі амбулаторії та навчального закладу у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Так, через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка.