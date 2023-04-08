Окупанти випустили 397 снарядів по Херсонщині: 8 людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 7 квітня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 397 снарядів.

17 снарядів влучили у місто Херсон.

"Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі в місті Берислав", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, внаслідок військової агресії РФ за добу 8 людей дістали поранення, з них 2 - діти.

Крім того, 7 квітня з деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ зранку 7 квітня обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримала жінка та її двоє дітей.

Також у місті Берислав Херсонської області 7 квітня під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.