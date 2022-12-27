Окупанти випустили 40 снарядів по Нікопольщині: пошкоджені будинки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 27 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли", - зазначив він.

За його словами, у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.

У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Нікополю.