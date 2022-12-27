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Окупанти випустили 40 снарядів по Нікопольщині: пошкоджені будинки
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 27 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"40 ворожих снарядів прилетіли у три громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. Люди вціліли", - зазначив він.
За його словами, у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин.
У Марганецькій громаді наслідки нічних ударiв ще з’ясовуються.
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Нікополю.