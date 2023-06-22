Армія РФ випустила 400 снарядів по Херсонщині: три людини дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 21 червня 79 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію три людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 79 обстрілів, випустивши 400 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсону ворог випустив 20 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адміністративну будівлю міста Херсона та населеного пункту Новорайської сільської громади Бериславського району.

За словами очільника області, через російську агресію три людини дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни здійснили 72 обстріли Херсонщини, випустивши 345 снарядів. Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім - дістали поранення.

Окупаційні війська РФ 20 червня вчергове атакували Херсон. Під ворожий обстріл потрапили рятувальники, які проводили відновлювальні роботи у місті після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Також 20 червня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона.Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Через обстріл загинув цивільний чоловік.