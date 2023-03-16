Окупанти випустили 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 15 березня 88 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення - 3 людини дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 15 березня через ворожі обстріли на Херсонщині 4 людини дістали поранення.