Окупанти випустили 433 снаряди по Херсонщині: 1 загиблий та 8 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 13 вересня 82 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

Зауважимо, троє осіб були поранені 13 вересня внаслідок двох чергових атак російських окупаційних військ по селу Одрадокамʼянка Тягинської громади Бериславського району Херсонської області.

Напередодні російські війська 85 разів обстріляли Херсонську область, поранивши чотирьох мирних жителів.