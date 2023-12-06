Окупанти випустили 48 дронів, вдарили по ТЕС ДТЕК: ситуація у регіонах

В ніч проти 6 грудня російські окупанти запустили по території України 48 ударних БПЛА типу Shahed. Натомість українські сили ППО знищили 41 безпілотник. Російські терористи також вчергове атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК.

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ППО знищила 41 із 48 БПЛА

У ніч на 6 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область. Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Окупанти вкотре вдарили по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК

Російські терористи вчергове атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК, йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Пошкоджено обладнання підприємства.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.

Відомо, що люди не постраждали.

На Херсонщині троє загиблих

За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них - 3 "Shahed", повідомив голова Херсонської обласної військово, адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичну установу у Херсоні, гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 3 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.

Ворог обстріляв 18 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Авіаудари ворог завдав по Іванівці Куп’янського району. У селі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто.

У селі Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок, є пошкодження критичної інфраструктури.

У результаті бойових дій без газопостачання тимчасово перебувають 254 абоненти Харківського району. Після обстрілів знеструмлені 1442 абоненти в с. Козача Лопань. Роботи з відновлення тривають.

Армія РФ завдала 151 удар по Запорізькій області

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 151 удар по 24 населених пунктах, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Окупанти здійснили авіаційний удар по Новоандріївці, 29 БПЛА-атак по Залізничному, Чарівному Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоіванівці, Левадному, Темирівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також 8 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Гуляйпільського, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Лук'янівського та Магдалинівки.

Під час ворожого артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова.

За добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Військові РФ п'ять разів обстріляли прикордоння Сумщини

Уночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів, повідомляє Сумська ОВА у Фейсбуці.

"Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - йдеться у дописі.

Зокрема, у Краснопільській громаді здійснено постріли зі стрілецької зброї. "Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи). Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів)", - поінформували в ОВА.

Окрім того, як зазначається, у Середино-Будській громаді росіяни скинули 4 міни на територію громади. Зазнала мінометного обстрілу і Дружбівська громада (6 вибухів).

Загарбники вбили ще одного жителя Донеччини, семеро поранених

Російська армія за минулу добу, 5 грудня, вбила одного жителя Донецької області, ще семеро людей дістали поранень. Про це в.о. начальника обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив у Фейсбуці.

"За 5 грудня росіяни вбили одного жителя Донеччини — в Часовому Яру. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив він.