Окупанти випустили 485 снарядів по Херсонщині: четверо людей загинули

Російські окупаційні війська протягом доби 2 травня 106 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 106 обстрілів, випустивши 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини

За словами очільника області, через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 51 особу.

Нагадаємо, російські окупанти 2 травня обстріляли Білозерську громаду Херсонської області, внаслідок чого є жертви.

Протягом 1 травня загарбники 71 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.