Окупанти випустили 502 снаряди по Херсонщині: 2 загиблих та 7 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 2 жовтня 80 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 502 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 60 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних закладів, церкви, гуманітарного штабу, торговельного центру, автоцентру, заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні", - уточнив Прокудін.

Як повідомив очільник області, через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.

Зауважимо, 2 жовтня Росія обстріляла Херсон з артилерії. Під вогонь потрапило авто патрульної поліції - постраждали двоє поліціянтів. Патрульних госпіталізували, один із них помер у лікарні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 1 жовтня близько 16:50 скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна.

Протягом доби 1 жовтня ворог 71 раз відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.