Окупанти випустили 644 снаряди по Херсонщині: є загиблий та поранені

Російські окупаційні війська протягом доби 25 червня 95 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 95 обстрілів, випустивши 644 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 17 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 дістали поранення.

Зауважимо, 25 червня ворог обстріляв селище Антонівка та Бургунка. Крім того, росіяни скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе.

А в ніч на 25 червня російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Зокрема, окупанти атакували пʼятиповерховий будинок, під завалами загинув чоловік.