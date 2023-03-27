ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти випустили 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонщинв

Окупанти випустили 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонщинв
Херсонські рятувальники ліквідували пожежу, що виникла через ворожий обстріл. Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 26 березня 20 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення: четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Напередодні противник здійснив 49 обстрілів по мешканцям Херсонської області. Росіяни випустили 210 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

А 25 березня російські окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. До цього, за добу, 24 березня, російські окупаційні війська убили двох людей в Херсонській області. Ще шестеро осіб дістали поранення. 

Автор:
Світлана Манько