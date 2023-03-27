Окупанти випустили 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонщинв

Російські окупаційні війська протягом доби 26 березня 20 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу армія країни-агресора РФ здійснила 20 обстрілів, випустивши 97 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення: четверо людей дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Напередодні противник здійснив 49 обстрілів по мешканцям Херсонської області. Росіяни випустили 210 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

А 25 березня російські окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні. До цього, за добу, 24 березня, російські окупаційні війська убили двох людей в Херсонській області. Ще шестеро осіб дістали поранення.