Окупанти випустили майже 500 снарядів по Херсонщині: семеро поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 23 серпня 99 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні, адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Нагадаємо, 23 серпня армія країни-агресора РФ завдала авіаударів по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки.

Російські війська протягом доби 22 серпня здійснили 72 обстріли Херсонщини. Тоді через російську агресію 1 людина загинула, 5 - дістали поранення.