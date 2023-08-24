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Окупанти випустили майже 500 снарядів по Херсонщині: семеро поранених

Херсон
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 23 серпня 99 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні, адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області,  через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Нагадаємо, 23 серпня армія країни-агресора РФ завдала авіаударів по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки.

Російські війська протягом доби 22 серпня здійснили 72 обстріли Херсонщини. Тоді  через російську агресію 1 людина загинула, 5 - дістали поранення.

Автор:
Світлана Манько