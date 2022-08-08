Окупанти випустили майже 60 снарядів Чернігівською та Сумською областями.

7 серпня російські військові обстрілювали Чернігівську та Сумську області, випустивши майже 60 снарядів населеними пунктами зазначених областей. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Державна прикордонна служба.

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"Вчора, 7 серпня, під ворожим вогнем опинилися 4 громади Сумщини та 2 громади Чернігівщини", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, російські обстрілювали населені пункти з мінометів, самохідних артилерійських установок та ствольної артилерії. В результаті Держприкордонслужбою було зафіксовано 20 вибухів із 120-мм хв, 7 вибухів з мінометів та ствольної артилерії, 32 вибухи із САУ.

Вогонь вівся з російських населених пунктів Волфіно, Чорноземне містечко, Ломаківка, Бігоща та Теткіно.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру, фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

Нагадаємо, через обстріл російських військових без даху над головою залишилося 3,5 млн українців.