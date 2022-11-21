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Окупанти випустили майже 60 снарядів по Нікопольщині
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 21 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Шість обстрілів за ніч. Росіяни знову тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів"- зазначив Резніченко.
За його словами, у Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Він залишився лікуватися удома.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.
У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.
Нагадаємо, по житлових кварталах Нікополя протягом ночі 20 листопада вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік.