Окупанти випустили майже 60 снарядів по Нікопольщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 21 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Шість обстрілів за ніч. Росіяни знову тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів"- зазначив Резніченко.

За його словами, у Нікополі поранений 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу. Він залишився лікуватися удома.

У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо, по житлових кварталах Нікополя протягом ночі 20 листопада вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік.