Окупанти випустили по Дніпропетровщині півсотні снарядів: пошкоджені будинки, газогін, лінії електропередач

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 27 січня окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину.

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Чергову неспокійну ніч пережила Нікопольщина, остання загроза артобстрілу тривала в районі майже 12 годин", - зазначив він.

За його словами, Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ, випустивши по ній з півсотні снарядів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

Очільник області повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Обстеження територій, що потрапили під обстріл, наразі триває.