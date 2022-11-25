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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 70 снарядів
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 25 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади", - зазначив Резніченко.
За його словами, у міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулося без загиблих та поранених.
Деталі обстрілів уточнюються.