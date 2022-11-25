Окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 70 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 25 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади", - зазначив Резніченко.

За його словами, у міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.

Минулося без загиблих та поранених.

Деталі обстрілів уточнюються.