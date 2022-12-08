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Окупанти випустили по Нікопольщині понад 70 снарядів
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 8 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ще одна напружена ніч для Нікопольщини. Росіяни 7 разів атакували район з "Градів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку", - зазначив він.
За його словами, у мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.
Представники ДСНС продовжують обстеження територій - з’ясовують деталі обстрілів.
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ в ніч на 7 грудня атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". У Нікополі побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.