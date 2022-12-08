Окупанти випустили по Нікопольщині понад 70 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 8 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ще одна напружена ніч для Нікопольщини. Росіяни 7 разів атакували район з "Градів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку", - зазначив він.

За його словами, у мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Представники ДСНС продовжують обстеження територій - з’ясовують деталі обстрілів.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ в ніч на 7 грудня атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". У Нікополі побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.