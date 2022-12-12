Окупанти випустили по Нікопольщині щонайменше 30 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 12 грудня окупанти обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни тероризували "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку. Скерували туди щонайменше 30 снарядів", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без жертв.

Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території - з’ясовують деталі обстрілів.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.