- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти випустили по Нікополю 120 снарядів з РСЗВ, під вогонь потрапили три підприємства
Військові російської армії в ніч з 8 на 9 серпня тричі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, випустили близько 120 снарядів із РСЗВ. В результаті одна людина постраждала, зафіксували численні руйнування. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Внаслідок нічного обстрілу один чоловік 1977 року народження дістав осколкові поранення і перелам, його госпіталізували.
Однією із цілей загарбників стали об'єкти трьох підприємств: знищено один трансформатор, пошкоджено майстерні, техніку та адміністративно-побутові будівлі.
"Є пошкодження двох житлових будинків та легкової автівки. На місці обстрілу виявлено уламки від "Градів", — додав Лукашук.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, російські окупаційні війська вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. У багатоквартирному будинку вибито вікна, ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Нікополя троє людей отримали поранення. Тоді у місті зафіксували 20 прильотів реактивних снарядів.