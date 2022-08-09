Окупанти випустили по Нікополю 120 снарядів з РСЗВ, під вогонь потрапили три підприємства

Військові російської армії в ніч з 8 на 9 серпня тричі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, випустили близько 120 снарядів із РСЗВ. В результаті одна людина постраждала, зафіксували численні руйнування. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Внаслідок нічного обстрілу один чоловік 1977 року народження дістав осколкові поранення і перелам, його госпіталізували.

Однією із цілей загарбників стали об'єкти трьох підприємств: знищено один трансформатор, пошкоджено майстерні, техніку та адміністративно-побутові будівлі.

"Є пошкодження двох житлових будинків та легкової автівки. На місці обстрілу виявлено уламки від "Градів", — додав Лукашук.

Крім того, російські окупаційні війська вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. У багатоквартирному будинку вибито вікна, ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу Нікополя троє людей отримали поранення. Тоді у місті зафіксували 20 прильотів реактивних снарядів.