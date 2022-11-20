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Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів, є потерпілий (ФОТО)
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 20 листопада окупанти обстріляли Нікополь, є постраждалий.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу", - зазначив він.
За його словами, пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували.
Також ворог обстріляв з РСЗВ та важкої артилерії Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Там побиті приватні будинки та господарські споруди. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 19 листопада окупанти обстріляли Нікопольщину.