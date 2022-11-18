Окупанти випустили по Нікополю понад 40 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 18 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь", - зазначив Резніченко.

За його словами, обійшлося без загиблих та поранених.

Окупанти випустили на нічні квартали Нікополя понад 40 снарядів.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

"Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки", - повідомив Резніченко.

Зазначимо, через російські обстріли 17 листопада у Нікополі були понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач.