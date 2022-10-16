Окупанти випустили по Нікополю понад 40 снарядів: пошкоджені будинки та лінії електропередач

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. Вночі 16 жовтня ворог випустив по Нікополю понад 40 снарядів, поранено людину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не давали Нікопольщині спокою і цієї ночі. Били з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій", - зазначив Резніченко.

Він підкреслив, у Нікополь прилетіли понад 40 російських снарядів. Поранений 47-річний чоловік.

"Обстріл спричинив кілька пожеж. Вогнеборці їх уже приборкали. У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач", - повідомив очільник області.

За його словами, понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

У Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Нагадаємо, напередодні у нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Внаслідок обстрілу поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка.