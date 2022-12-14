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Окупанти випустили по Нікополю та Марганцю понад 50 снарядів
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 14 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни усю ніч атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - зазначив Резніченко.
За його словами, у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.
В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали.
За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо, у ніч на 13 грудня росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій