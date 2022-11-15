Окупанти випустили по передмістю Запоріжжя чотири ракети

Армія країни-агресора РФ 15 листопада нанесла ракетний удар по передмістю Запоріжжя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вкотре, близько четвертої ранку окупантами був нанесений ракетний удар (4 ракети, імовірно С-300) по передмістю Запоріжжя", - зазначив він.

За його словами, постраждалих внаслідок обстрілу немає, руйнувань не виявлено.

"Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними та обережними!", - наголосив Старух.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ вночі 14 листопада завдала ракетного удару по одному із сіл Запорізької області, внаслідок чого пошкоджена лінія електромереж.