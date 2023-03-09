Окупанти випустили по Україні 81 ракету: у ЗСУ повідомили, скільки повітряних цілей вдалося знищити

Під час масованої ракетної атакки 9 березня країна-агресор РФ випустила по території України 81 ракету. 39 російських ракет знайшли свої цілі, також було чотири удари безпілотниками.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України", - підкреслив Залужний.

За його словами, ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Зазначимо, 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Станом на 6:30 зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.