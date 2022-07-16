Окупанти випустили по Україні шість ракет з Каспійського моря

Близько 15:20 16 липня російські окупаційні війська задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для нанесення ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Про це в Facebook повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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ЗС РФ випустили по українським населеним пунктам шість ракет типу Х-101(Х-555), чотири з яких знищили Повітряні сили.

"Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині", - сказано в повідомленні командування.

Відповідно дві ракети влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. На місце влучання ракети відразу виїхали рятувальники. За попередньою інформацією, в результаті атаки жертв немає.

Однак, росіяни знищили сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби, яка знаходилась на територіх сільгосппідприємства.

Раніше повідомлялося, що війська РФ ввечері 15 липня, та вранці 16 липня обстріляли громади Сумщини та Чернігівщині. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область.