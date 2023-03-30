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Окупанти випустили по Херсонщині 216 снарядів: є жертви

Рятувальники на Херсонщині ліквідовують пожежу, що виникла через ворожі обстріли
Рятувальники на Херсонщині ліквідовують пожежу, що виникла через ворожі обстріли. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 29 березня 45 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії. Армія країни-агресора РФ здійснила 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. 

За словами очільника області,  є жертви серед цивільного населення: 1 людина загинула, 1 - дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області  за добу евакуйовано 90 осіб.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Напередодні противник здійснив 34 обстріли по мешканцям Херсонської області. У Херсоні снаряди влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення "Укрпошти".

Автор:
Світлана Манько