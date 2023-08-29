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Окупанти випустили по Херсонщині 275 снарядів: 1 загиблий та 4 поранених

Країна-агресорка завдала чергові удари по мирних населених пунктах Херсонської області. Фото: Сили оборони Півдня
Країна-агресорка завдала чергові удари по мирних населених пунктах Херсонської області. Фото: Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська протягом доби 28 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив  61 обстріл, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області,  через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 28 серпня обстріляли село Садове Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала. 

Протягом доби 27 серпня російські війська 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Ворог випустив 395 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотників та авіації. 

Автор:
Світлана Манько