Окупанти випустили по Херсонщині 275 снарядів: 1 загиблий та 4 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 28 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 28 серпня обстріляли село Садове Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

Протягом доби 27 серпня російські війська 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Ворог випустив 395 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", безпілотників та авіації.