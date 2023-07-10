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Окупанти випустили по Херсонщині 328 снарядів: в ОВА розповіли про наслідки

херсонська область, обстріли
Окупанти 51 раз обстріляли Херсонську область. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 51 раз обстріляли Херсонську область, випустивши при цьому 328 снарядів з мінометів, артилерії, авіації, танків, “Градів”, АГС, та завдали удару безпілотниками.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські терористи влучили у житлові квартали населених пунктів та будівлю магазину в Бериславі. Через російську агресію 5 людей  дістали  поранення.

За його словами, по Херсону ворог поцілив 8 разів.

Нагадаємо, протягом доби 8 липня 59 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала  поранення.

6 липня росіяни обстріляли інші населені пункти Херсонської громади, зокрема селище Антонівка, де через це постраждала літня жінка, що знаходилася на вулиці, а також селище Приозерне, де тяжкі поранення отримали двоє літніх людей.

Автор:
Тетяна Гойденко