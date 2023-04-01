Окупанти випустили по Херсонщині 439 снарядів: троє людей загинуло

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирне населеня Харківської області та міста. За добу 31 березня окупани здійснили 54 обстріли та випустили 439 снарядів з "Градів" та артилерії.

Херсон ворог обстріляв 5 разів, при цьому 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, написав очільник області Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів три людини загинули, ще дві дістали поранення.

Вчора з деокупованої території області було евакуйовано 91 людину.

Протягом доби 30 березня окупанти 64 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

28 березня Херсон ворог обстріляв 3 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробничого приміщення "Укрпошти".