Окупанти вночі атакували дронами Херсон: в ОВА розповіли про наслідки

Російська армія в ніч на 19 липня атакувала дронами Shahed Херсон, а протягом доби 18 липня росіяни 72 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 449 снарядів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, котра опинилася під завалами власної оселі", - зазначив він.

За його словами, протягом доби 18 липня ворог бив по містам і селам області з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію одна людина дістала поранення", - додав Прокудін.

Нагадаємо, протягом доби 17 липня росіяни 95 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 517 снарядів. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.