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Окупанти випустили по Херсонщині 475 снарядів, є поранені

Окупанти випустили по Херсонщині 475 снарядів, є поранені
Потрощений будинок після "прильоту". Фото: Херсонська обласна прокуратура

Протягом доби 1 липня російські загарбники 86 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. 

Про це повідомив очільник області Олександ Прокудін.

Внаслідок обстрілів 5 людей дістали поранення. Серед них є три дитини.

За його інформацією, під ворожий обстріл потрапив і Херсон. Туди прилетіло 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Нагадаємо, російські загарбники протягом 30 червня 82 рази обстріляли Херсонську область і випустили 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення. 

Автор:
Тетяна Гойденко