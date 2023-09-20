Окупанти випустили по Херсонщині 589 снарядів: двоє загиблих

Російські окупаційні війська протягом доби 19 вересня 118 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 118 обстрілів, випустивши 589 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, АГС, БПЛА, танків та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

Нагадаємо, вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Унаслідок атаки РФ загинув сержант поліції. Також поранення отримали двоє пасажирів, один з яких пізніше помер у лікарні.