Окупанти випустили по Херсонщині майже 450 снарядів, є поранені

Російські загарбники протянгом минулої доби 82 рази обстріляли Херсонську область і випустили 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей отримали поранення. Серед них є дитина.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його інформацією, бцли "прильоти" і в Херсон. По місту ворог випустив 5 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові будинки різних населених пунктів.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли селище Антонівка на Херсонщині, а протягом доби 29 червня загарбники 72 рази відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області.

Тоді через російську агресію троє людей загинули, а ще четверо дістали поранення.

Окрім цього, окупанти обстріляли "пункт незламності" у Херсоні, внаслідок чого є жертви та поранені.

Внаслідок обстрілу також знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.