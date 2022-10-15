Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет

Армія країни агресора РФ атакувала вночі Запоріжжя дронами-камікадзе, а під ранок випустила по місту 10 ракет С-300. Постраждали об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.

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Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі чотири авіаудари дронами, на ранок ще 10 ракет С-300. Ворог продовжує системний терор нашої області", - зазначив він.

Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 в Запоріжжі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, що було вчасно локалізовані рятувальниками.

Також вранці окупанти поцілили 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань.

За словами очільника області, інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Окупант має на меті лише одне - знищити нас, зробити наше життя нестерпним. Наразі головне дотримуватись правил безпеки та допомагати один одному", - підкреслив Старух.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійними ворожими обстрілами.

Так, 14 жовтня Запоріжжя знову зазнало ракетного удару з боку армії країни-агресора РФ. Внаслідок обстрілу постраждали об’єкти інфраструктури.

А 12 жовтня по Запоріжжю і передмістях ворогом було випущено близько семи ракет С-300.