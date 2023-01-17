Росіяни випустили понад 20 снарядів по Нікопольщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 17 січня окупанти тричі ударили по Нікопольському району з важкої артилерії.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під вогонь потрапили три громади - Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів понівечені будинки, лінії електропередач та газопровід.