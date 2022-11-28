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Окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 28 листопада окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську", - зазначив він.
За його словами, окупанти випустили по населеним пунктам понад 30 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулося без постраждалих. Деталі атак з’ясовуються.
Нагадаємо, вранці 27 листопада армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Кривому Рогу. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури.