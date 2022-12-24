Окупанти випустили понад 60 снарядів по Нікопольщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 24 грудня окупанти завдали ударів з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 60 снарядів скерували росіяни цієї ночі на Нікопольський район. Обстріляли з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії 3 громади - Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську", - зазначив він.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства і майно садового товариства.

В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються.

Зазначимо, вночі 23 грудня окупанти завдали ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю.

У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін.

Напередодні росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка.