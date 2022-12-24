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Окупанти випустили понад 60 снарядів по Нікопольщині
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 24 грудня окупанти завдали ударів з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Понад 60 снарядів скерували росіяни цієї ночі на Нікопольський район. Обстріляли з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії 3 громади - Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську", - зазначив він.
За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Марганці пошкоджені гаражі та автівки промислового підприємства і майно садового товариства.
В інших громадах побиті лінії електропередач. Наслідки ударів ще уточнюються.
Зазначимо, вночі 23 грудня окупанти завдали ударів по двох містах - Нікополю та Марганцю.
У Нікополі російські снаряди понівечили приватні будинки, господарські споруди та газогін.
Напередодні росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка.