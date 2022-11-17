Окупанти випустили понад 70 снарядів по Дніпропетровщині; у Нікополі немає води та світла

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 17 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину. Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську", - зазначив Резніченко.

За його словами, обійшлося без загиблих та поранених.

Як підкреслив Резніченко, найбільше постраждав Нікополь.

Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів.

Через обстріл також знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу.

Понад 40 000 родин лишилися без води.

Енергетики уже лагодять лінії.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада окупанти завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській.