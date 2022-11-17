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Окупанти випустили понад 70 снарядів по Дніпропетровщині; у Нікополі немає води та світла

Окупанти випустили понад 70 снарядів по Дніпропетровщині; у Нікополі немає води та світла

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 17 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину. Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську", - зазначив Резніченко.

За його словами, обійшлося без загиблих та поранених.

Як підкреслив Резніченко, найбільше постраждав Нікополь.

Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів.

Через обстріл також знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу.

Понад 40 000 родин лишилися без води.

Енергетики уже лагодять лінії.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада окупанти  завдали ударів по трьох громадах - Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській.

Автор:
Світлана Манько