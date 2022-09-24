Окупанти випустили п’ять ракет по Запоріжжю: є жертви

В ніч на 24 вересня армія країни-агресора РФ знову обстріляла Запоріжжя. Ворог випустив по місту 5 ракет. Одна людина загинула, 7 людей поранено.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше щодо п’ять прильотів по місту. Уражені об’єкти інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.

Нажаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу.

На місці події працюють відповідні служби.

Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійним ворожим огнем.

Так,в ніч на 23 вересня армія країни-агресора РФ випустила по Запоріжжю 10 ракет. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури.

А зранку 22 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього у місті зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали люди. Відомо про одного загиблого.

А 21 вересня армія РФ запустила п'ять ракет по трьох районах Запоріжжя. Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору.