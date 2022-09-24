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Окупанти випустили п’ять ракет по Запоріжжю: є жертви
В ніч на 24 вересня армія країни-агресора РФ знову обстріляла Запоріжжя. Ворог випустив по місту 5 ракет. Одна людина загинула, 7 людей поранено.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше щодо п’ять прильотів по місту. Уражені об’єкти інфраструктури", - зазначив він.
За його словами, одна ворожа ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нажаль, одна людина загинула, 7 людей поранено. Їм надано медичну допомогу.
На місці події працюють відповідні служби.
Зазначимо, останніми днями Запоріжжя під постійним ворожим огнем.
Так,в ніч на 23 вересня армія країни-агресора РФ випустила по Запоріжжю 10 ракет. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури.
А зранку 22 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього у місті зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали люди. Відомо про одного загиблого.
А 21 вересня армія РФ запустила п'ять ракет по трьох районах Запоріжжя. Ціллю ворога стали об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору.