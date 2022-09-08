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Окупанти випустили ракети по Харкову
8 вересня близько півночі армія країни-агресора завдала ракетних ударів по Харкову, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури та в одне з підприємств міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Близько 12-ї ночі ракетні удари по Харкову. Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському", - зазначив мер.
У першому випадку окупанти поцілили по об'єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Також у Салтівському районі в місці, куди влучила ракета, спалахнула пожежа.
"Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вночі 7 вересня армія країни-агресора РФ знову завдала ракетного удару по Харкову. Унаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля та кілька автівок.