Окупанти випустили ракети по Харкову

8 вересня близько півночі армія країни-агресора завдала ракетних ударів по Харкову, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури та в одне з підприємств міста.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Близько 12-ї ночі ракетні удари по Харкову. Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському", - зазначив мер.

У першому випадку окупанти поцілили по об'єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста.

У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Також у Салтівському районі в місці, куди влучила ракета, спалахнула пожежа.

"Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 7 вересня армія країни-агресора РФ знову завдала ракетного удару по Харкову. Унаслідок обстрілу загорілася виробнича будівля та кілька автівок.