Окупанти випустили ракети по Харкову: є загибла

Вночі 6 вересня відбувся ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Одна із ракет влучила у приватний житловий будинок.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що було два ракетних удари.

“В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки”, – повідомив Терехов.

У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. Від розльоту осколків спалахнув будинок. Без постраждалих.

Нагадаємо, українські військові ліквідували російський склад з ракетами С-300, застосувавши реактивну систему залпового вогню MLRS. Саме цей склад росіяни використовували для бомбардування Харкова.