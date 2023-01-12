Окупанти випустили ракети по Запоріжжю: пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки

Вночі 12 січня армія країни-агресора РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю, унаслідок чого були пошкоджені об’єкти інфраструктури та будинки.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Обсяг руйнувань встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби.

Також виявлено уламок ворожої ракети.

За попередніми даними, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Зазначимо, російські окупанти в ніч на 8 січня атакували околиці Запоріжжя касетними боєприпасами.