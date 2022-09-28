Окупанти випустили ракети С-300 по Гуляйполю

28 вересня армія країни-агресора РФ обстріляла Гуляйполе Запорізької області ракетами С-300. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста", - зазначив Старух.

За його словами, зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Також пошкоджена дорога.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до волі і свободи в крові у нащадків Батьки Махна", - підкреслив Старух.

Нагадаємо, армія РФзранку 27 вересня запустила ракети по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнула пожежа.