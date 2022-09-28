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Окупанти випустили ракети С-300 по Гуляйполю
28 вересня армія країни-агресора РФ обстріляла Гуляйполе Запорізької області ракетами С-300. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста", - зазначив Старух.
За його словами, зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Також пошкоджена дорога.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до волі і свободи в крові у нащадків Батьки Махна", - підкреслив Старух.
Нагадаємо, армія РФзранку 27 вересня запустила ракети по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки у місті спалахнула пожежа.