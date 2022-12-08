Окупанти випустили ракети С-300 по Куп'янську

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог продовжує обстріли міста Куп'янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківщини.

"Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна", - зазначив Синєгубов.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Без жертв та постраждалих.

"Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні ді, наслідки були б набагато більші", - зазначив Синєгубов.

Крім того, триває розмінування територій області. За добу вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні три російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді.