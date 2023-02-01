Окупанти випустили ракети С-300 по селу на Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прифронтові райони Харківської області. 31 січня російські ракети влучили в землю поруч з Будинком культури у селі Шипувате Куп'янського району.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік", - зазначив він.

За його словами, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Також 31 січня зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп'янського району. Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу було вибито вікна у одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників.

Зазначимо, за добу 30 січня ворог завдав ударів по містам і селам Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення.