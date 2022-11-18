Окупанти випустили ракети С-300 по селу у Запорізькій області

Армія країни-агресора РФ 18 листопада нанесла ракетний удар по одному з сіл у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю будинку культури.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури", - зазначив очільник області.

За попередніми даними, люди не постраждали.

"Ворог не має нічого святого, тому робимо все, щоб він пішов геть з нашої землі!", - підкреслив Старух.

Зазначимо, у місті Вільнянськ, де внаслідок нічного ракетного удару 17 листопада зруйновано двоповерховий житловий будинок, знайшли тіла 7 людей.

Нагадаємо, армія РФ 16 листопада витратила три ракети, щоб розтрощити придорожній ресторан у Запорізькій області.